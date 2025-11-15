Atitude de Ancelotti durante Brasil x Senegal viraliza: 'Queria saber'

Muitos torcedores ainda se impressionam com a comum cena de Ancelotti observando os jogos do Brasil com as mãos nos bolsos e o chiclete na boca. A tradicional atitude de Ancelotti durante Brasil x Senegal, novamente virou assunto na web.

Carlo Ancelotti é conhecido por seu estilo tranquilo à beira do campo — e entre suas marcas registradas está o hábito de mascar chiclete durante os jogos.

Ancelotti escala Brasil para enfrentar Senegal e divide opiniões

Carlo Ancelotti anunciou que esta Data Fifa será a última em que realizará testes de jogadores do Brasil. A expectativa é que, a partir de março o elenco esteja praticamente definido para a Copa do Mundo e a escalação seja um esboço do que será usado no Mundial de 2026, disputado entre Estados Unidos, Canadá e México.

Escalação da Seleção Brasileira: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

Mudanças na defesa:

O Brasil não sofreu nenhum gol nos três primeiros jogos com Ancelotti e levou o primeiro apenas na partida derradeira das Eliminatórias, diante da Bolívia, na altitude de El Alto. Mas os três gols sofridos há cerca de um mês, na derrota por 3 a 2 para o Japão, reacenderam o alerta. E, por isso, Ancelotti decidiu mexer na defesa.