Atitude de Ancelotti durante Brasil x Senegal viraliza: 'Queria saber'
Seleção Brasileira encerra primeiro tempo vencendo por 2 a 0
Muitos torcedores ainda se impressionam com a comum cena de Ancelotti observando os jogos do Brasil com as mãos nos bolsos e o chiclete na boca. A tradicional atitude de Ancelotti durante Brasil x Senegal, novamente virou assunto na web.
Carlo Ancelotti é conhecido por seu estilo tranquilo à beira do campo — e entre suas marcas registradas está o hábito de mascar chiclete durante os jogos.
Ancelotti escala Brasil para enfrentar Senegal e divide opiniões
A escalação do Brasil definida pelo técnico Carlo Ancelotti dividiu opiniões. Enquanto uns discordam de algumas escolhas, outros são mais pacientes com os testes do italiano. ➡️Clique aqui para conferir a opinião dos internautas!
Carlo Ancelotti anunciou que esta Data Fifa será a última em que realizará testes de jogadores do Brasil. A expectativa é que, a partir de março o elenco esteja praticamente definido para a Copa do Mundo e a escalação seja um esboço do que será usado no Mundial de 2026, disputado entre Estados Unidos, Canadá e México.
Escalação da Seleção Brasileira: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.
Mudanças na defesa:
O Brasil não sofreu nenhum gol nos três primeiros jogos com Ancelotti e levou o primeiro apenas na partida derradeira das Eliminatórias, diante da Bolívia, na altitude de El Alto. Mas os três gols sofridos há cerca de um mês, na derrota por 3 a 2 para o Japão, reacenderam o alerta. E, por isso, Ancelotti decidiu mexer na defesa.
