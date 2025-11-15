Torcedores do Santos apontam jogador injustiçado por Vojvoda

Grande parte da torcida do Santos pedia a Vojvoda para que Robinho Jr começasse entre os titulares para enfrentar o Palmeiras na Vila Belmiro. Entretanto, o técnico optou por manter o jovem garoto no banco. Em resposta a escalação, a torcida protestou nas redes sociais.

Santos x Palmeiras é uma oportunidade importante para a equipe de Vojvoda, que pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. A diferença para o Vitória, primeiro time fora do Z4, é de apenas dois pontos.

Abel Ferreira escala Palmeiras

O Palmeiras soma 11 desfalques para o confronto contra o Santos, incluindo jogadores convocados na Data Fifa, suspensos e lesionados. Por isso Abel Ferreira foi obrigado a promover uma série de alterações na escalação. Confira;

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Rapahel Veiga e Bruno Rodrigues.

Vojvoda escala Santos

Vojvoda escalou o Santos para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro (rodada atrasada).

Escalação do Santos: téc Vojvoda - Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e João Schmidt; Barreal, Neymar e Guilherme.

Vojvoda escala Neymar entre os titulares para Santos x Palmeiras (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)

O último duelo de Neymar contra o Palmeiras foi pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2013. Doze anos depois, o camisa 10 do Santos volta a enfrentar o Palmeiras pela 13ª vez na carreira.

Peso do clássico

O clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece em um momento crucial para ambos os clubes. O Peixe, que ocupa a 17ª posição na tabela com 33 pontos, precisa somar pontos na sua luta contra o rebaixamento. Para o Verdão, o jogo vale a chance de se manter à frente do vice-líder Flamengo.