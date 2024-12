O atacante Alef Manga abriu o jogo sobre o envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Durante participação no podcast Denílson Show, do ex-jogador Denílson, o atual atleta do Avaí afirmou que companheiros do Coritiba, seu clube na época, também participaram do crime e saíram ilesos.

A ação ilícita do atacante aconteceu durante passagem pelo Coritiba, durante o Brasileirão de 2022. O jogador foi condenado a 360 dias de suspensão do esporte por ter forçado um cartão amarelo para favorecer apostadores. Contudo, Alef Manga relatou que não foi o único a cometer o crime no elenco do Coxa na época.

- Havia mais pessoas que fizeram. Não muitos assim. Mas os caras fizeram mais de uma vez. É o que a gente sabe pelo ouvido. Não podemos falar: 'O fulano fez por tanto'. Porque não temos provas. Mas o nome citado era o meu. Mas essas pessoas que também foram citadas, fizeram mais vezes e foram absolvidas. Achei um erro gravíssimo - disse, acrescentando:

- Eu estou errado em ter feito o negócio do cartão, mas teve gente que fez coisas pior que eu, e não pegou gancho de suspensão. Foi uma situação muito ruim para mim. Me convidaram para fazer, não fui até a pessoa. Me chamaram, no início falei que não ia fazer. Ele (pessoa responsável pelo contato) me chamou pelo telefone, eu estava concentrado no hotel. Acabou que no final aceitei - concluiu.

Possíveis jogadores citados por Alef Manga

O atleta não chegou a dar nomes na declaração, mas na época das investigações os jogadores ex-Coritiba Jesus Trindade e Thonny Anderson foram julgados e absolvidos. Os três foram os únicos a serem citados no processo judicial.

