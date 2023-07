Mbappé vive uma guerra fria com o PSG. O atleta tem contrato com o clube até a metade de 2024, mas não tem interesse em renovar. A equipe, por sua vez, ameaçou deixá-lo afastado dos gramados durante a temporada, caso a negociação não avance. A imprensa europeia relata interesse do Real Madrid no atacante, além de uma proposta astronômica do saudita Al-Hilal.