Atacante do Paris Saint-Germain, Mauro Icardi quer voltar a jogar em sua terra natal, Argentina. De acordo com a "TyC Sports", o desejo do jogador se dá por conta de um problema de saúde da esposa Wanda Nara, também nascida no país sul-americano. Segundo o jornalista Jorge Lanata, a mulher teria descoberto que está com leucemia, o que foi negado pela mesma.