Dinheiro é o que não falta para os Crescentes. Só nesta janela, além do retorno de Jorge Jesus ao comando, o Fundo de Investimento Público já viabilizou as contratações de Koulibaly, Rúben Neves e Milinkovic-Savic no futebol europeu. Ao todo, foram 119 milhões de euros gastos pelo PIF nas três chegadas. O pesado investimento se deve ao desejo da Federação de Futebol da Arábia Saudita de sediar a Copa do Mundo de 2034, querendo ampliar a visibilidade de sua liga nacional com as compras.