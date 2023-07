O tropeço da França em sua estreia na Copa do Mundo Feminina deixou os brasileiros animados na web. Apontada como principal adversária do Brasil na fase de grupos do torneio, a seleção francesa empatou em 0 a 0 com a Jamaica na manhã deste domingo (23). Com o resultado negativo, a torcida brasileira ficou ainda mais esperançosa em uma classificação tranquila para as oitavas de final.