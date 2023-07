Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024 e o clube parisiense tenta a renovação, mas ainda sem sucesso por parte do jogador. O Paris corre risco de perder seu principal jogador de graça no próximo ano e este foi o motivo para o afastamento do camisa 7.



