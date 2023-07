O lateral-esquerdo Marcelo e o cantor Xamã se encontraram antes do show do artista no Flu Fest, comemoração de aniversário do Fluminense no Estádio das Laranjeiras, organizada no último sábado (22). Em vídeo compartilhado pelo perfil do clube nas redes sociais, os dois se abraçam e contam um ao outro que são fãs.