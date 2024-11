Adriano abre o jogo sobre alcoolismo: ‘Não é fácil ser uma promessa que ficou em dívida’

Adriano Imperador lançou um livro na última quarta-feira (13) (Foto: Reprodução/Flow Podcast)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 14/11/2024 - 07:47

Adriano Leite Ribeiro, conhecido no mundo do futebol como Adriano Imperador, ex-jogador do Flamengo, lançou sua biografia intitulada "Adriano – Meu medo maior", nessa quarta-feira (13). A obra conta com desabafos e revelações do ex-jogador sobre a briga contra o alcoolismo.

Em um dos trechos do livro, Imperador abre o jogo sobre o convívio com a doença. Por uma autoavaliação, o antigo atacante declarou que atualmente desperdiça a vida.

- Você sabe o que é ser uma promessa? Eu sei. Inclusive uma promessa não cumprida. O maior desperdício do futebol: Eu. Gosto dessa palavra, desperdício. Não só por ser musical, mas porque me amarro em desperdiçar a vida. Estou bem assim, em desperdício frenético - iniciou o ex-jogador.

Ainda sobre o tema, o ídolo da torcida do Flamengo assumiu que consome bebidas alcoólicas todos os dias. Ao abordar mais detalhadamente a complicação, ele desabafou sobre erros do passado e a dificuldade de se julgar como uma "promessa não correspondida" no futebol. Aos 42 anos, Adriano ainda luta contra o alcoolismo.

- Eu bebo todos os dias, sim, e os dias não muitas vezes também. Por que uma pessoa como eu chega ao ponto de beber quase todos os dias? Não gosto de dar satisfação para os outros. Mas aqui vai uma. Porque não é fácil ser uma promessa que ficou em dívida. Ainda mais na minha idade. Muita gente não sacou porque abandonei a glória dos gramados para ficar aqui sentado bebendo em aparente deriva. Porque em algum momento eu quis, e é o tipo de decisão difícil de voltar atrás - concluiu.

Biografia de Adriano

O lançamento do livro, que tem 509 páginas, foi marcado por noites de autógrafos. O ex-jogador marcou presença na livraria Travessa, do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (13). O evento em São Paulo está marcado para acontecer no próximo dia 28.