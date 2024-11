Adriano Imperador receberá honrario do Estado do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Flow Podcast)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 19:23 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 12/11/2024 - 20:37

O ex-jogador Adriano Imperador será agraciado com a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (12), a Assembleia Legislativa (Alerj) aprovou, em discussão única, o Projeto de Resolução 949/24, de autoria do deputado TH Jóias (MDB), que propõe conceder a Medalha Tiradentes ao ex-jogador.

O que é a Medalha Tiradentes?

A Medalha Tiradentes é destinada a personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. O deputado ressaltou, na justificativa do projeto, a importância de Adriano como ícone do futebol, lembrando o desempenho por Flamengo e Inter de Milão, da Itália.

Importante ressaltar que a medida será promulgada e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias. Ou seja, a entrega da honraria ainda não tem data marcada.

Lançamento da biografia

Buscando trazer uma visão íntima de sua vida, Adriano lançará uma biografia, escrita pelo jornalista paulista Ulisses Campos, nesta quarta-feira (13), às 18h, na Livraria da Travessa, no Barra Shopping. Na obra, o ex-atacante irá além da imagem do ídolo e mergulhará nas suas origens humildes, na Vila Cruzeiro, no subúrbio carioca da Penha.

O livro "Adriano - meu maior medo" conta a trajetória de vida do ex-jogador, que marcou época no Flamengo, na Inter de Milão e na seleção brasileira.

Durante a divulgação do lançamento da biografia, na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Adriano posou na favela para o site "The Players Tribune" e desabafou, falando da sua origem humilde e da frustração de abandonar os campos.

- Você sabe o que é ser uma promessa? Eu sei. Inclusive uma promessa não cumprida. O maior desperdício do futebol: Eu. Gosto dessa palavra, desperdício. Não só por ser musical, mas porque me amarro em desperdiçar a vida. Estou bem assim, em desperdício frenético. Curto essa pecha - disse Adriano, no texto com o título "Carta para a Vila Cruzeiro".

- Mas nunca amarrei uma mulher a uma árvore, como dizem. Não uso drogas, como tentam provar. Não sou do crime, mas, claro, poderia ter sido - finalizou Adriano.

