Mulher de Filipe Luís conta bastidores da conquista da Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro

Patrícia Bruno, esposa de Filipe Luís, contou bastidores da conquista da Copa do Brasil. Através de uma publicação nas redes sociais, na última terça-feira (12), a espanhola narrou a rotina ao lado do treinador do Flamengo. Ela cita uma "montanha russa de emoções" e elogia a determinação e o trabalho do marido.

O ex-jogador assumiu o comando da equipe rubro-negra no dia 1º de outubro, após a demissão do treinador Tite. Conforme relatou a Patrícia, os 41 dias antes da conquista da Copa do Brasil foram marcados por fortes emoções. De acordo com ela, a família passou por dias difíceis, com noites mal dormidas e saudades.

Apesar do cenário, a esposa de Filipe Luís reconheceu que o esforço coletivo da família valeu a pena. Ela elogiou o trabalho do marido e agradeceu o Flamengo a oportunidade dada. Com o novo treinador no comando, a equipe rubro-negra conquistou a Copa do Brasil de 2024 no último domingo (10) sob o Atlético-MG.

- Hoje eu sinto mais orgulho e gratidão do que nunca, não só pela vitória (que também) mas pelo caminho que nos levou até ela. Foram só 41 dias… 41 dias de muitas noites mal dormidas, incertezas e ansiedade trabalhando incansável com a tua equipe... Obrigada, Flamengo, pela oportunidade, pelo amor com a nossa família e por essa montanha russa de 41 dias. Obrigada, meu amor, por ser o exemplo perfeito para os nossos filhos de que com trabalho e sacrifício tudo é possível - diz parte da publicação de Patrícia.

Casamento de Filipe Luís

Filipe e Patrícia Bruno estão casados há 17 anos, desde a época em que o ex-jogador jogava pelo Atlético de Madrid, da Espanha. Juntos, os dois tiveram três filhos, Tiago, de 11 anos, Sara de 10, e o caçula Lucas, de 6. A família do técnico do Flamengo mora em uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.