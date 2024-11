Reprodução/Canal do Benja/Youtube







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 14:03 • São Paulo (SP)

Adriano Leite Ribeiro, conhecido no mundo do futebol como Adriano Imperador, lançará sua biografia entitulada "Adriano – Meu medo maior", nesta segunda-feira (11), quando a obra chega às livrarias, prometendo revelar detalhes íntimos da vida do ex-jogador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Algumas histórias da vida de Adriano já circularam na imprensa ao longo dos anos. Mas, em sua biografia, o ex-jogador contará um pouco sobre as dores que viveu na comunidade da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, como presenciar um assassinato quando criança, além de ver o pai, Miro, se aposentar por invalidez por conta de uma bala perdida quando o ex-atleta tinha apenas 10 anos.

- No livro, todos vão entender minhas decisões. Fiz muita coisa ‘errada’, nunca neguei. Mas é a minha verdade - diz Adriano.

Outros assuntos muito importantes como período de depressão e o contato com álcool ainda no inicio da juventude também são abordados no livro. Ele diz que "arrumava qualquer motivo para beber".

- Muita gente usa o futebol como válvula de escape, eu precisava de um escape do futebol. Esse escape era a minha família. Meu pai. Quando eu olhei, ele não estava mais ali. E uma coisa levou a outra, e a bebida se tornou minha companheira - completa.

Lançamento

O lançamento do livro, que tem 509 páginas, será marcado por noites de autógrafos no Rio de Janeiro, na quarta-feira (13), e em São Paulo, no próximo dia 28.