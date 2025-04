Acidente de carro deixa filho de ex-estrela da NBA em coma

Filho de Gilbert Arenas, ex-astro da NBA pelo Washington Wizards, o jovem Alijah Arenas, de apenas 18 anos, se envolveu num grave acidente de carro nessa quinta-feira (24), em Los Angeles, e precisou ser induzido ao coma. A informação foi inicialmente dada pelo jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos.

Alijah Arenas é uma das principais promessas do basquete universitário americano. O jovem irá defender a faculdade de Southern California, o USC Trojans.

- O promissor jogador cinco estrelas e comprometido com a USC, Alijah Arenas, se envolveu em um grave acidente de carro na manhã de quinta-feira, foi hospitalizado e colocado em coma induzido, segundo fontes informaram à ESPN. Arenas, de 18 anos, é filho do ex-astro da NBA Gilbert Arenas - noticiou o jornalista da ESPN americana.

De acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Bombeiros de Los Angeles, oficiais atenderam a uma chamada às 4h55 da manhã do horário local depois que um Cybertruck se chocou contra uma árvore e um hidrante e pegou fogo. O LAFD não identificou a pessoa, mas disse que o motorista de 18 anos tinha saído do veículo e foi transportado para o hospital em estado grave.

Gilbert Arenas na NBA

O ex-jogador foi draftado pelo Golden State Warriors em 2001. Após a passagem pela equipe da Conferência Oeste, Arenas vestiu as cores do Washington Wizards durante 5 anos. Em 2010, o americano foi trocado para o Orlando Magic e de lá se transferiu para o Shanghai Sharks, da China, onde encerrou a carreira em 2013.

