A situação se complicou ainda mais para o Memphis Grizzlies na primeira rodada dos playoffs da NBA 2024/25. Nesta quinta-feira (25), a franquia recepcionou o Oklahoma City Thunder na FedExForum. Apesar de contar com o apoio de seus torcedores em maior número nas arquibancadas, os donos da casa sofreram uma das viradas mais históricas do pós-temporada da liga norte-americana. Após abrirem 29 pontos de vantagem, Ja Morant e companhia perderam o terceiro jogo por 114 a 108, agora, enfrentam uma possível "varrida" na série.

Fazendo jus à expressão “uma noite para ser esquecida”, os torcedores do Grizzlies viram os adversários abrirem 3 a 0 na série dos playoffs. Ao nível de entendimento, sobre a nostalgia o qual foi o embate, no primeiro quarto o Memphis venceu por 69 a 40. No entanto, o Thunder conseguiu reajustar todos os setores e aplicou a segunda maior virada da história da NBA.

Confira as pontuações de todos os quartos:

1º quarto: Grizzlies 69 x 40 Thunder

2º quarto: Grizzlies 37 x 22 Thunder

3º quarto: Grizzlies 18 x 36 Thunder

4º quarto: Grizzlies 13 x 27 Thunder

O Grizzlies contava com a vitória nas mãos, mas sucumbiu ao protagonismo de Shai Gilgeous-Alexander. Cestinha da partida, o canadense anotou 31 pontos, oito assistências e quatro rebotes. Por sua vez, os donos da casa contaram com a maestria de Scotty Pippen Jr., responsável por assinar 28 pontos, cinco assistências e cinco rebotes.

O que aconteceu para o Grizzlies apagar diante do Thunder?

O vexame histórico não será esquecido pelos torcedores, mas o tropeço pode ser creditado parcialmente à ausência de Ja Morant. Em síntese, o astro da franquia precisou sair de quadra no segundo quarto após ser derrubado por Lu Dort. Lesionando, o armador não conseguiu retornar ao terceiro confronto dos playoffs.

Enquanto esteve em quadra, Ja Morant comandou uma vantagem de 27 pontos diante do OKC. Contudo, sua saída de cena acabou acarretando uma série de complicações no desempenho coletivo do Memphis Grizzlies. Além do tropeço, a franquia de Tennessee corre o risco de não contar com seu principal jogador na sequência das eliminatórias.

