Abel Ferreira perde nova disputa na Justiça contra o jornalista Mauro Cezar; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro

O técnico Abel Ferreira pode estar próximo de ter mais uma derrota na Justiça contra o jornalista Mauro Cezar Pereira, da Jovem Pan. De acordo com a apuração do jornal "O Globo", o treinador irá perder o processo onde acusa o comunicador de falas "injuriosas", com "conotação xenofóbica".

O episódio citado é referente a uma fala do jornalista em 2022. Na época, Mauro Cezar Pereira criticou o treinador e apontou uma "visão de colonizador" após Abel reprovar o comportamento de um ex-jogador do Palmeiras.

Após dois anos, a 12ª Câmara de Direito Criminal de São Paulo negou nesta terça-feira (27) o recurso apresentado pelo treinador do Palmeiras no processo. De acordo com a Justiça, as falas de Mauro Cezar não difamaram a pessoa de Abel Ferreira, mas sim, se referiam a uma fala específica do português.

- O recorrido (Mauro Cezar) não se pôs a comentar genericamente sobre a pessoa do recorrente, mas tão somente teceu críticas acerca de uma declaração específica. Também não atribui suas críticas à pessoa do querelante (Abel Ferreira), mas ao conteúdo de algumas declarações que, em sua opinião, era comum a treinadores europeus - diz o acórdão votado pelos desembargadores.

Com a decisão, um novo julgamento sobre o caso só será possível caso Abel Ferreira queira levar a disputa para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Esta não foi a primeira vez que o técnico perde um processo para o comunicador.