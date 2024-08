Após resposta de Abel Ferreira, jornalista desabafa e revela conversa com técnico

Alinne Fanelli falou sobre a polêmica declaração de Abel Ferreira (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 05:10 • São Paulo (SP)

Uma das polêmicas do último fim de semana ficou por conta da declaração do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, após a pergunta de uma jornalista em coletiva de imprensa. Na ocasião, o treinador afirmou que "só deve satisfação a três mulheres". Alinne Fanelli, a repórter em questão, se manifestou na noite do último domingo (25).

- No momento em que fiz minha pergunta, eu iria fazer dois questionamentos, um sobre o Mayke e outro sobre a convocação do Estêvão. Como houve o início de uma resposta, parei de falar por respeito ao entrevistado. Quando as palavras começaram a ser ditas, confesso que não soube como reagir e apenas pensei em focar na finalização do meu trabalho - disse Alinne.

- Deixando o estádio, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive, com o técnico Abel Ferreira. Saio deste episódio triste, porque nunca passei por uma experiência desagradável como essa em 17 anos de profissão, mas me sentindo fortalecida como profissional e, principalmente, como mulher. O apoio e o acolhimento recebidos têm sido fundamentais para mim neste momento - completou.

A situação teve grande repercussão, e o técnico Abel Ferreira foi bastante criticado por jornalistas e internautas. No domingo (25), o treinador emitiu uma nota através das redes sociais e afirmou ter sido "infeliz" na resposta. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira repostou a mensagem do português em seus perfis pessoais.

Veja a declaração completa da jornalista Alinne Fanelli: