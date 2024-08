Abel Ferreira, do Palmeiras, se pronuncia sobre resposta polêmica a jornalista mulher

Copiar Link

Publicada em 25/08/2024 - 13:33 • São Paulo (SP)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira se pronunciou sobre polêmica resposta à jornalista Alinne Fanelli, da Band News, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Cuiabá, no sábado (24). Na fala, o treinador afirmou que "só dá satisfação a três mulheres". Neste domingo (25), o português revelou que ligou para a profissional para se desculpar. Confira abaixo o comunicado divulgado pelo comandante alviverde.

"Após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Alinne Fanelli a fim de lhe dizer que não tive, de forma alguma, a intenção de lhe causar qualquer constrangimento.

Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil.

Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter, ou ao repórter, que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que a acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanto é verdade que, nesta mesma resposta, eu utilizo o pronome 'vocês', no plural, em vez de 'você'.

Lembro que, também na entrevista de ontem, expressei a minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher.

Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e, por esse motivo, fiz questão de procurar a Alinne para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal entendido."

Entenda o caso

Em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, Abel Ferreira se irritou ao ser perguntado sobre a lesão do lateral Mayke, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Na resposta, o técnico disse que só dá satisfação para três mulheres: a mãe, a mulher e a presidente do Alviverde, Leila Pereira.

- Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e à Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Os outros podem se manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar. Infelizmente aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não – acrescentou - disse o Abel.