Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 28/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A recente postura do Palmeiras em relação a centroavantes indica que o clube está atento ao mercado sobre nomes da posição. O clube mudou a atitude sobre Gabigol e, recentemente, se interessou em contratar Vitor Roque, que deixou o Barcelona e acertou com o Betis por empréstimo.

Isso tudo acontece em meio à reavaliação que o clube faz do elenco, que deve ser aprofundada no final do ano. O Verdão deu o grupo como fechado para esta temporada, antes mesmo das eliminações nos mata-matas, e contratações tendem a ser feitas na próxima janela de transferências.

Uma das posições que pode sofrer mudanças é a de centroavante. Atualmente, o elenco conta com Flaco López e Rony, e Gabigol era tratado como "plano A" para o setor. No entanto, ele não é mais a prioridade da diretoria, que apresentou proposta de pré-contrato e não obteve resposta positiva ou negativa. Assim, as negociações esfriaram enquanto o atacante não resolve sua situação com o Flamengo.

Outra opção que surgiu no Palmeiras foi Vitor Roque. O Barcelona desejava negociar o atacante, que pretendia permanecer no clube. O Verdão, então, se interessou em contratá-lo por empréstimo, mas não avançou nas tratativas.

A intenção do ex-jogador do Athletico-PR, entretanto, era ficar na Europa. Sem o desejo de voltar ao Brasil neste momento, Vitor Roque acertou com o Betis por empréstimo de um ano, com opção de extensão por mais uma temporada e compra.

A informação sobre o interesse do Palmeiras em Vitor Roque foi publicada inicialmente pela "Espn" e confirmada pelo Lance!.

Nomes não convencem no Palmeiras

Flaco López e Rony não têm o maior prestígio com a torcida do Verdão. Apesar de ser artilheiro da temporada, com 19 gols, o argentino desperdiçou oportunidades claras em partidas decisivas. Criticado frequentemente nas redes sociais, o camisa 10 perdeu vaga no time titular.

Depois da saída de Endrick para o Real Madrid, apenas a dupla permaneceu como opção no setor, além do jovem Luighi, das categorias de base. O garoto até marcou um gol contra o Flamengo, pelo Brasileirão, mas não voltou a ser utilizado.