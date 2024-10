John Textor perde a paciência com comparações ao Botafogo de 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 12:55 • Rio de Janeiro

O empate heroico arrancado pelo Criciúma nos minutos finais contra o Botafogo no Maracanã por 1 a 1, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi comparado por muitos profissionais da imprensa com a derrocada de 2023. Quando perguntado sobre a semelhança, Textor foi firme e rechaçou comparações com o ano passado;

– É uma pergunta estúpida. Bem, você tem que perguntar, não importa. Não há nem um pedaço desse pensamento na sala. Esses garotos não pensam nisso. Você sabe, este foi um jogo que dominamos toda noite. Eles jogaram um jogo bem estruturado. Eles tinham uma boa estratégia. O goleiro deles era incrível. O time deles (Criciúma) lutou muito. Era aquele tipo de noite. Ninguém olha para trás.

Em 2023, os minutos finais se tornaram um verdadeiro drama para o Alvinegro. Sofrer nos últimos momentos e deixar escapar um resultado favorável foi um dos fatores que levaram à perda do título na reta final do {Campeonato Brasileiro}.

Tiquinho Soares, do Botafogo, lamenta virada do Palmeiras no Brasileirão 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Até o momento empatado por 0 x 0, nos acréscimos, Tiquinho Soares marcou para o Alvinegro aos 46, mas Felipe Vizeu aproveitou o cruzamento de Bolasie e de cabeça deixou tudo igual, aos 48 do segundo tempo.

Apesar do resultado frustrante no Maracanã quase lotado, o empate ainda mantém o Glorioso no topo da tabela, com 61 pontos. Mas o líder agora pode ver o Palmeiras diminuir a vantagem para um ponto caso vença sua partida contra o Juventude, neste domingo (20), em Caxias do Sul, às 20h (de Brasília).

