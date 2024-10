Flamengo reclama da arbitragem e divulga dossiê; veja os lances

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo publicou um vídeo analisando decisões de arbitragem de jogos do time em 2024. O programa foi publicado no canal oficial do YouTube do clube neste sábado (19).

No quadro "análise FlaTV", o apresentador Emerson Santos está ao lado dos comentaristas Bluthiere Lima e Lazlo Dalfovo, comentando lances polêmicos em que o Flamengo foi prejudicado por falta de análise do VAR pelos árbitros. A equipe de transmissão compara situações na mesma partida para justificar pontos que desfavorecem o Rubro-Negro na temporada

O primeiro lance apresentado é no Fla-Flu, disputado no dia 23 de junho, válido pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o jogador Paulo Henrique Ganso empurra David Luiz em um escanteio a favor do Flamengo, e o árbitro não marca nenhuma sinalização de falta. Em comparação, a equipe do programa passa uma situação semelhante entre Corinthians x Grêmio, quando o árbitro analisa pelo VAR.

O segundo lance acontece na partida entre Flamengo e Atlético-MG, em um possível pênalti não marcado a favor do Flamengo. Na situação, o volante Pulgar tem a perna puxada por Otávio, jogador do Galo, dentro da área do goleiro Éverson. O Rubro-Negro já estava vencendo o adversário por 4 a 1.

No mesmo jogo, houve um lance similar que o Atlético-MG sofreu com a mesma situação, na qual o árbitro verificou o lance no VAR, diferentemente de quando se tratava do lance envolvendo o Flamengo nop campo de ataque.

Gabriel Barbosa reclamando de decisão do árbitro na partida entre Flamengo x Atlético-GO (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)