Provável escalação do Fluminense contra Mirassol tem novidades

O Fluminense tem novidades no ataque na próvavel escalação para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía tem dúvida e desfalque no setor ofensivo em relação ao time que venceu o Atlético-MG no último sábado (4), no Maracanã.

Germán Cano é o principal candidato a retomar a titularidade no comando de ataque. O argentino ficou fora da relação contra o Galo por dores na panturrilha esquerda, mas está recuperado. Contudo, John Kennedy teve atuação contra na última rodada e segue como opção.

Já a outra alteração será obrigatória: Kevin Serna foi convocado pela seleção da Colômbia para amistosos durante a Data Fifa e desfalca o Fluminense. Keno é o favorito para substituí-lo. O atacante fez o terceiro gol tricolor contra o Atlético-MG, em seu primeiro toque na bola após entrar no segundo tempo.

Provável escalação do Fluminense contra o Mirassol

Com as novidades no ataque, a provável escalação do Fluminense para encarar o Mirassol tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Keno e Cano (John Kennedy).

Com 38 pontos, o Fluminense ocupa a sétima posição no Brasileirão. Uma vitória sobre o Mirassol pode reduzir a distância para o G-6 para dois pontos, com um jogo a menos — diante do Ceará, no dia 29 de outubro, no Maracanã.

