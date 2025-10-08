Após a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Mirassol, na noite desta quarta-feira (8), o lateral Renê se manifestou sobre o polêmico lance que marcou a partida: a anulação do gol de Lucho Acosta, que abriria o placar para o Tricolor. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo VAR e decidiu invalidar o gol por uma suposta falta de Canobbio na origem da jogada — decisão que gerou revolta nos atletas tricolores.

Na saída do gramado, Renê comentou sobre o episódio e também criticou a postura dos jogadores do Mirassol durante o jogo.

— Sobre a arbitragem é sempre difícil falar. Acredito também que não é fácil apitar, principalmente aqui no nosso campeonato. No primeiro tempo falei várias vezes dos jogadores do Mirassol: toda falta eles querem amarelo (...) Sei que a pressão deles é grande, mas tem hora que a gente também tem que ajudar, parar de ficar reclamando (...) Na minha opinião, que ele pisou primeiro na bola aqui e não foi falta na hora do gol. Mas vai pro VAR, ele vê o lance parado… claro que tem contato, o jogo é de contato.

O jogador também falou sobre o momento da abritagem brasileira:

— Eles já não vem fazendo bom trabalho, principalmente esse ano, e se a gente continuar reclamando, atrapalhando, eles vão ficar cada vez pior.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

13ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🟨 Cartões: Guilherme Marques (MIR) - 23'; Walter (MIR) - 23'; Martinelli (FLU) - 27; Freytes (FLU) - 41; Canobbio (FLU) 69';Neto Moura (MIR) - 89'; Sanri Moreno (FLU) - 89'

⚽ Gols: Guilherme Marques (MIR) - 36'; Martinelli (FLU) - 56' e Negueba (MIR) - 83'

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Guilherme Marques (Negueba), Alesson (Carlos Eduardo) e Christian (Renato Marques).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Cano).