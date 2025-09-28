Zubeldía celebra vitória do Fluminense e cita Renato Gaúcho: ‘Infelizmente’
Tricolor venceu o Botafogo por 2 a 0 neste domingo (28), no Maracanã
O Fluminense venceu o Botafogo neste domingo (28), pelo Brasileirão, no Maracanã. O treinador Luís Zubeldía fez sua estreia no comando do Tricolor e falou pela primeira vez após uma partida.
— A todos os jogadores, quero felicitá-los. Ao presidente e a todos os diretores, e também ao corpo técnico, à comissão técnica que saiu, ao Renato, que fez um trabalho muito bom até aqui. Então, a equipe vinha bem. Mais além do dado estatístico que você está mencionando, de muitos jogos sem vencer um clássico, acredito que a equipe estava funcionando bem — declarou o treinador
— E, bom, com a nossa chegada, apenas aportamos o nosso grãozinho de areia, mas o trabalho do Renato junto à sua comissão foi muito bom. Infelizmente, ele não continuou, e, bom, nós, por suposto, quisemos assumir a responsabilidade — completou.
Na estreia de Zubeldía, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Cano abriu o placar de cabeça no primeiro tempo, e Lima, nos minutos finais, fechou o resultado, encerrando uma sequência de oito vitórias seguidas do rival no clássico.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense agora volta a campo nesta quarta-feira (1), também pelo Brasileirão, para enfrentar o Sport. O time sera visitante na partida.
