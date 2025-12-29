Luis Zubeldía quebrou o padrão dos últimos anos do Fluminense e decidiu se reapresentar antes da data prevista para primeiro grupo de jogadores, no dia 2 de janeiro. O técnico, que tinha previsão de retorno para o início de 2026, voltou a trabalhar nesta segunda-feira (29) após passar o Natal na Argentina.

O treinador tricolor retornou ao Rio de Janeiro para decidir as chegadas e saídas do elenco junto com a diretoria, uma vez que possui a confiança da direção e voz ativa na formação do grupo para o ano que vem. Em temporadas anteriores, os auxiliares comandaram os treinos no início da temporada.

A decisão foi motivada pela vontade do argentino em estar à frente das atividades desde o começo da pré-temporada, acompanhando de perto os jovens da base e os atletas que tiveram menos minutos em 2025, para conhecê-los melhor e dar mais oportunidades. Para isso, o trabalho desde o início é considerado importante, já que entende que teve pouco tempo para aprofundar suas ideias com todo o grupo desde que assumiu o comando técnico.

Marcão e Zubeldía em treinos do Fluminense no CT (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A necessidade de uma campanha consistente no Brasileirão para garantir a vaga direta na Libertadores reduziu a margem para testes e rotações, o que levou o treinador a fechar rapidamente uma base titular. Agora, com um período maior de preparação, o cenário é diferente.

O elenco tricolor foi dividido em dois grupos para o retorno das férias. O primeiro inicia os trabalhos no dia 2, focado na preparação para o Campeonato Carioca. O segundo, formado pelos jogadores mais utilizados ao longo do ano, se reapresenta no dia 8 e terá como principal objetivo a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para 28 de janeiro, contra o Grêmio, no Maracanã.

Novidades no Fluminense em 2026?

Entre os jogadores confirmados para a reapresentação antecipada estão Lavega, Lezcano, Santi Moreno, Júlio Fidelis, Riquelme, Davi Schiundt, Wallace Davi e Matheus Reis. O grupo reúne jovens formados em Xerém e atletas que tiveram participação mais limitada ao longo da última temporada, mas que estão no radar da comissão técnica para 2026.

Os Moleques de Xerém estão na pré-lista do Flu na Copinha, mas alguns não devem ser inscritos. Fidelis, Riquelme Matheus Reis estão nos planos de Zubeldía e devem ficar no Rio de Janeiro para a disputa do Campeonato Carioca.