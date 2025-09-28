IA prevê resultados de Corinthians x Flamengo e Fluminense x Botafogo
Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians x Flamengo e Fluminense x Botafogo, acontecem neste domingo (28) para disputarem a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT apontar os vencedores dos confrontos.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
De um lado, o clássico intermunicipal acontece na Neo Química, às 20h30 (de Brasília), e a tecnologia previu uma vitória da equipe de Filipe Luís. Já no classico carioca, que acontece no Maracanã, às 16h (de Brasília). Neste confronto, a Inteligência Artificial apontou um empate.
🏟 Corinthians x Flamengo – Neo Química Arena, SP
Resultado: Corinthians 1 x 2 Flamengo
Gols:
22’ PT – Pedro (FLA)
43’ PT – Yuri Alberto (COR)
38’ ST – Saúl Níguez (FLA)
Resumo:
O jogo foi equilibrado, com o Corinthians pressionando no primeiro tempo, mas o Flamengo se mostrou mais eficiente nas transições. Pedro abriu o placar com um belo chute de fora da área. Yuri empatou antes do intervalo, mas no segundo tempo, Saúl Níguez aproveitou uma bola rebatida para marcar o gol da vitória rubro-negra.
Fluminense x Botafogo – Maracanã, RJ
Resultado: Fluminense 2 x 2 Botafogo
Gols:
11’ PT – Germán Cano (FLU)
30’ PT – Arthur Cabral (BOT)
55’ ST – Canobbio (FLU)
89’ ST – Arthur Cabral (BOT)
Resumo:
Clássico carioca movimentado no Maracanã. Fluminense começou melhor, mas o Botafogo mostrou poder de reação. Cano abriu o placar após bela jogada de Serna. Arthur Cabral empatou de cabeça, após cobrança de escanteio. No segundo tempo, Canobbio colocou o Flu na frente novamente, mas Arthur Cabral voltou a marcar no fim para garantir o empate.
- Matéria
- Mais Notícias