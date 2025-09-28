menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA prevê resultados de Corinthians x Flamengo e Fluminense x Botafogo

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
05:10
Corinthians, Flamengo, Fluminense e Botafogo entram em campo neste domingo (28), pelo Brasileirão (Foto: Agif)
imagem cameraCorinthians, Flamengo, Fluminense e Botafogo entram em campo neste domingo (28), pelo Brasileirão (Foto: Agif)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians x Flamengo e Fluminense x Botafogo, acontecem neste domingo (28) para disputarem a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT apontar os vencedores dos confrontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De um lado, o clássico intermunicipal acontece na Neo Química, às 20h30 (de Brasília), e a tecnologia previu uma vitória da equipe de Filipe Luís. Já no classico carioca, que acontece no Maracanã, às 16h (de Brasília). Neste confronto, a Inteligência Artificial apontou um empate.

🏟 Corinthians x Flamengo – Neo Química Arena, SP

Resultado: Corinthians 1 x 2 Flamengo

Gols:

22’ PT – Pedro (FLA)

43’ PT – Yuri Alberto (COR)

38’ ST – Saúl Níguez (FLA)

Resumo:
O jogo foi equilibrado, com o Corinthians pressionando no primeiro tempo, mas o Flamengo se mostrou mais eficiente nas transições. Pedro abriu o placar com um belo chute de fora da área. Yuri empatou antes do intervalo, mas no segundo tempo, Saúl Níguez aproveitou uma bola rebatida para marcar o gol da vitória rubro-negra.

continua após a publicidade
Corinthians e Flamengo se enfrenta, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Corinthians e Flamengo se enfrenta, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Fluminense x Botafogo – Maracanã, RJ

Resultado: Fluminense 2 x 2 Botafogo

Gols:

11’ PT – Germán Cano (FLU)

30’ PT – Arthur Cabral (BOT)

55’ ST – Canobbio (FLU)

89’ ST – Arthur Cabral (BOT)

Resumo:
Clássico carioca movimentado no Maracanã. Fluminense começou melhor, mas o Botafogo mostrou poder de reação. Cano abriu o placar após bela jogada de Serna. Arthur Cabral empatou de cabeça, após cobrança de escanteio. No segundo tempo, Canobbio colocou o Flu na frente novamente, mas Arthur Cabral voltou a marcar no fim para garantir o empate.

Ganso não teve muito espaço para jogar em Botafogo x Fluminense
Fluminense e Botafogo se enfrentam, neste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeoanto Brasileiro (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias