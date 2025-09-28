Martinelli é sincero sobre vitória do Fluminense sobre Botafogo: ‘Incomodado’
Volante foi um dos destaques do Tricolor no clássico deste domingo (28)
O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 neste domingo (28), no Maracanã, em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Mais que os três pontos, o resultado encerra sequência de oito derrotas seguidas do Tricolor diante do rival.
Um dos destaques da partida, Martinelli deu assistência para Lima fazer o segundo gol do Flu e matar o confronto. Questionado sobre a quebra do tabu, o volante foi sincero e admitiu que a equipe estava incomodada com a situação.
— A gente estava incomodado com essa sequência, a gente não pode ficar tanto jogos sem ganhar. Então, o time está de parabéns hoje, foi muita aguerrido. A gente sabe que eles são uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrou a nossa força também dentro de casa, junto com da nossa torcida. Muito feliz, graças a Deus, que nós voltamos a ganhar — declarou o camisa 8 tricolor à "Globo".
O duelo no Maracanã marcou também a estreia de Luis Zubeldía no comando do Fluminense. Martinelli elogiou o novo técnico, afirmando que o admirava enquanto adversário.
— O professor Zubeldia é um grande técnico. Sempre admirei ele quando joguei contra. Ele vai vir pra somar, para ajudar todo mundo e já vai mostrando um pouco do que é ele. Posse de bola, gosta de movimentação, intensidade, então o time está de parabéns — afirmou.
