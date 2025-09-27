Fluminense ou Botafogo? Veja quem tem elenco mais valioso
Diferença é de quase R$ 300 milhões
O Fluminense vai receber o Botafogo no próximo domingo (28), às 16h, no Maracanã. O jogo vale pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. Confira com o Lance! qual time tem mais valor de mercado e quem são os jogadores mais valorizados de cada equipe.
Apesar de ter sido o clube brasileiro com a participação mias longeva no Mundial de Clubes de 2025, o Fluminense possui um elenco bem menos valorizado que o Botafogo. O Tricolor Carioca é o 9° clube da América Latina mais rico em valor de mercado, com um plantel avaliado em 94,1 milhões de euros (R$ 588.1 milhões). Já o Botafogo, atual campeão da Libertadores, por outro lado, é o terceiro clube mais valorizado da América Latina. Com uma equipe avaliada em 138 milhões de euros (R$ 862,5 milhões), o Fogão fica atrás apenas do Palmeiras e do Flamengo, respectivamente.
10 jogadores mais valorizados do Fluminense
- Martinelli – 14 milhões de euros (R$ 88,2 milhões)
- Hércules – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Luciano Acosta – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- Riquelme – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- John Kennedy – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- Juan Pablo Freytes – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Facundo Bernal – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Yeferson Soteldo – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Agustín Canobbio – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
- Rubén Lezcano – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)
10 jogadores mais valorizados do Botafogo
- Danilo – 28 milhões de euros (R$ 176,4 milhões)
- Jefferson Savarino – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Arthur Cabral – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
- Álvaro Montoro – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Artur – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
- Cuiabano – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
- Matheus Martins – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
- Vitinho – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- Marlon Freitas – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
- Alexander Barboza – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
