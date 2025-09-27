menu hamburguer
Fluminense ou Botafogo? Veja quem tem elenco mais valioso

Diferença é de quase R$ 300 milhões

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 27/09/2025
19:51
Fábio Fluminense
Fábio em ação pelo Fluminense contra o América de Cali, o 1.391º jogo da carreira do goleiro, recordista do futebol profissional no quesito (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)
O Fluminense vai receber o Botafogo no próximo domingo (28), às 16h, no Maracanã. O jogo vale pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. Confira com o Lance! qual time tem mais valor de mercado e quem são os jogadores mais valorizados de cada equipe.

Apesar de ter sido o clube brasileiro com a participação mias longeva no Mundial de Clubes de 2025, o Fluminense possui um elenco bem menos valorizado que o Botafogo. O Tricolor Carioca é o 9° clube da América Latina mais rico em valor de mercado, com um plantel avaliado em 94,1 milhões de euros (R$ 588.1 milhões). Já o Botafogo, atual campeão da Libertadores, por outro lado, é o terceiro clube mais valorizado da América Latina. Com uma equipe avaliada em 138 milhões de euros (R$ 862,5 milhões), o Fogão fica atrás apenas do Palmeiras e do Flamengo, respectivamente.

Danilo comemora gol do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Danilo comemora gol do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

10 jogadores mais valorizados do Fluminense

  1. Martinelli – 14 milhões de euros (R$ 88,2 milhões)
  2. Hércules – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  3. Luciano Acosta – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  4. Riquelme – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  5. John Kennedy – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  6. Juan Pablo Freytes – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  7. Facundo Bernal – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  8. Yeferson Soteldo – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  9. Agustín Canobbio – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)
  10. Rubén Lezcano – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)

10 jogadores mais valorizados do Botafogo

  1. Danilo – 28 milhões de euros (R$ 176,4 milhões)
  2. Jefferson Savarino – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  3. Arthur Cabral – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões)
  4. Álvaro Montoro – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  5. Artur – 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões)
  6. Cuiabano – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
  7. Matheus Martins – 7 milhões de euros (R$ 44,1 milhões)
  8. Vitinho – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  9. Marlon Freitas – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões)
  10. Alexander Barboza – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

