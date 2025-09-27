Fluminense ou Botafogo? Veja quem tem elenco mais valioso

O Fluminense vai receber o Botafogo no próximo domingo (28), às 16h, no Maracanã. O jogo vale pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. Confira com o Lance! qual time tem mais valor de mercado e quem são os jogadores mais valorizados de cada equipe.

continua após a publicidade

Apesar de ter sido o clube brasileiro com a participação mias longeva no Mundial de Clubes de 2025, o Fluminense possui um elenco bem menos valorizado que o Botafogo. O Tricolor Carioca é o 9° clube da América Latina mais rico em valor de mercado, com um plantel avaliado em 94,1 milhões de euros (R$ 588.1 milhões). Já o Botafogo, atual campeão da Libertadores, por outro lado, é o terceiro clube mais valorizado da América Latina. Com uma equipe avaliada em 138 milhões de euros (R$ 862,5 milhões), o Fogão fica atrás apenas do Palmeiras e do Flamengo, respectivamente.

Danilo comemora gol do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

10 jogadores mais valorizados do Fluminense

Martinelli – 14 milhões de euros (R$ 88,2 milhões) Hércules – 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) Luciano Acosta – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões) Riquelme – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões) John Kennedy – 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões) Juan Pablo Freytes – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Facundo Bernal – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Yeferson Soteldo – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Agustín Canobbio – 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) Rubén Lezcano – 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões)

10 jogadores mais valorizados do Botafogo