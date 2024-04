VP do Fluminense responde técnico do Vasco após ironizar público no Maracanã: ‘Se trabalhasse mais ironizasse menos’

VP do Fluminense rebateu o técnico do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 22:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O VP do Fluminense, Mattheus Montenegro, rebateu o técnico do Vasco, Ramón Díaz, após o argentino afirmar que os vascaínos encheriam metade do Maracanã se cada clube tivesse 50% dos ingressos à disposição. O treinador do Cruz-Maltino disse que "parecia a pandemia".

O público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. Somos favoráveis a clássicos 50/50, mas, claro, respeitamos a decisão. Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Boa noite! — postou Matheus Montenegro, VP do Fluminense.

O Fluminense tentou entrar em acordo com o Vasco nos dias que antecederam o clássico. A única condição imposta pelo Tricolor era de que a sua torcida ficaria no Setor Sul do estádio.

O Vasco chegou a considerar a proposta, mas voltou atrás por entender que é uma questão histórica sua torcida ficar do lado direito. Com isso, o Cruz-Maltino não abriu mão do Setor Sul.