Lance! Final: Fluminense vence o Vasco no Brasileirão e põe fim no jejum sem vitórias em clássicos

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, na terceira rodada do Brasileirão e botou um ponto final no jejum de 13 clássicos sem vencer. Os gols do Tricolor, no final da tarde deste sábado (20) foram marcados por PH Ganso, Martinelli, enquanto Vegetti descontou para o Cruz-Maltino. Confira o Lance! Final no player acima.

Fluminense venceu o Vasco no primeiro clássico carioca no Brasileirão (Foto: Lucas Merçom/Fluminense F.C.)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 VASCO

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 20 de abril de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio;

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Leone Carvalho Rocha;

🚩 VAR: Rodolpho Toski Marques.

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Antônio Carlos) e Marcelo; André, Martinelli e PH Ganso; Marquinhos (Douglas Costa), Jhon Arias e Germán Cano (John Kennedy).

VASCO (Técnico: Ramón Diaz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza (Zé Gabriel), Mateus Carvalho (Hugo Moura) e Galdames (Erick Marcus); Rossi (Rayan), David e Vegetti.