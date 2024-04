PC de Oliveira dá veredito em possível pênalti para o Vasco contra o Fluminense; veja

PC de Oliveira comentou lance polêmico em Fluminense x Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 17:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores do Vasco ficaram na bronca com Wilton Pereira Sampaio pela não marcação de um possível pênalti, no clássico contra o Fluminense. Narrador do jogo no Premiere, Gustavo Villani leu a opinião do ex-árbitro Paulo César de Oliveira sobre o lance.

- A bola bateu no antebraço, muito próximo da mão, antebraço direito do Manoel, que estava em uma posição natural. Seria pênalti se tivesse batido, por exemplo, no cotovelo. Se não batesse no braço, pegaria no corpo dele - escreveu PC, para Villani.

O lance aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo. O atacante Vegetti recebeu na área e chutou a bola, que bateu no braço do zagueiro Manoel. Wilton Pereira Sampaio não foi chamado pelo VAR para analisar a situação e mandou o jogo seguir.