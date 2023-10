Em um jogo emocionante, o Fluminense conquistou uma grande vitória de virada sobre o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4), e carimbou a vaga na final da Libertadores. O Tricolor volta à decisão continental após 15 anos e mantém vivo o sonho de conquistar a inédita taça. O Inter abriu o placar com Mercado, mas o Flu chegou ao triunfo no segundo tempo com gols de John Kennedy e Germán Cano. Veja os melhores momentos no player acima.