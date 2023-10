O título do Fluminense, tão sonhado e almejado por torcida e diretoria, ainda precisa ser disputado. No entanto, as alcunhas de salvador, artilheiro e herói já pertencem a Germán Cano. Goleador máximo da competição com 12 bolas na rede, três gols na semifinal, mais três nas quartas de final e seis na fase de grupos. Haja duplo L nas mãos tricolores.