O ônibus do Fluminense foi apedrejado após deixar o estádio Defensores del Chaco, local da vitória tricolor sobre o Olimpia, por 3 a 1, que colocou o time na semifinal da Libertadores. O volante Felipe Melo usou as redes sociais e gravou um vídeo no qual mostra o vidro perfurado. O jogador cobrou as autoridades do Paraguai pela falta de segurança.