O Fluminense voltou a vencer o Olimpia-PAR, desta vez por 3 a 1, nesta quinta-feira (31), e avançou para as semifinais da Libertadores. O Tricolor marcou com John Kennedy e Germán Cano (duas vezes), enquanto Zabala descontou para os paraguaios no Defensores del Chaco. Veja os melhores momentos no vídeo acima!