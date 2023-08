Neste sábado (19), o Fluminense enfrentou o América-MG, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor viu o Coelho sair à frente do placar, mas conseguiu a virada e venceu o confronto por 3 a 1. Ao final do duelo, John Kennedy, autor de um dos gols da partida, comentou sobre seu bom momento no clube e demonstrou confiança para o jogo contra o Olimpia, pela Libertadores. Veja detalhes na entrevista acima.