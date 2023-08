CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA:



> PÊNALTI? Lima ganhou de Burgos dentro da área e foi puxado, mas levou vantagem e finalizou na frente do goleiro, mas Maidana evitou o tento quase em cima da linha. Jogadores do Fluminense pediram pênalti, mas a arbitragem nada marcou.



> QUE ISSO, RAPAZ??? Aos 43 do primeiro tempo, Fábio errou a saída de bola, chutou em cima de Felipe Azevedo, e a bola sobrou para Mastriani. Sozinho e sem goleiro, ele chutou para fora!!! Inacreditável!!



> GOL DO AMÉRICA! Aos seis do segundo tempo, Maidana puxou o contra-ataque e trabalhou com Rodrigo Varanda. Ele cruzou na área e Felipe Azevedo apareceu entre a defesa do Fluminense para abrir o placar, em chute de primeira, sem chance para Fábio.



> !É A TROPA DO URSO! Dá no moleque de Xerém que ele resolve. John Kennedy entrou no segundo tempo, fez brilhar sua estrela e colocou o Fluminense no jogo.



>AGORA SÃO DOIS 'L's'!! Germán Cano recebeu sozinho, cara a cara com Matheus Cavichioli, e virou a partida para o Fluminense. O atacante vibrou muito com a torcida. Ele homenageou seus filhos Lorenzo e Leonella (que nasceu neste sábado) fazendo o "L" duplo.