- Eu acho que é um trabalho de uma complexidade alta, não dá para falar uma coisa. O Keno vem melhorando desde quando ele chegou aqui no Fluminense. Ele chegou com alguns problemas físicos do ano passado, a temporada não foi tão boa como ele tinha tido na anterior pelo Atlético. Ele foi recuperando a confiança, foi recuperando a estima, foi entendendo também o jeito do time de jogar. Hoje ele é um jogador que consegue entender o que o time oferece pelo modelo de jogo, os espaços que são criados. Ele consegue entender isso e jogar aberto, jogar fechado. Sabe recuar e jogar às vezes como meia. Então ele ficou um jogador muito mais completo, tanto na parte defensiva como ofensiva. Não ficou aquele jogador que é marcado só por aquela jogada, inclusive a jogada do gol que a gente fez hoje. Ele consegue fazer muito mais do que aquela jogada típica do ponta esquerda.