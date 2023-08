O Fluminense venceu o América-MG de virada por 3 a 1, neste sábado (19), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. O time mineiro abriu o placar com Felipe Azevedo, mas o Tricolor conseguiu o triunfo com John Kennedy, Cano e Arias. Veja os melhores momentos no vídeo acima!