Marquinhos, jogador do Fluminense, disputa lance com Luiz Fernando, jogador do Atlético-GO, durante partida no estadio Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 29/09/2024 - 06:05 • Rio de Janeiro

Neste domingo (29), o Fluminense enfrenta o Atlético-GO pela 28ª rodada do Brasileirão em um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento. No jogo do primeiro turno, o Dragão venceu de virada no Maracanã em jogo repleto de polêmicas.

As equipes se enfrentaram pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Fluminense era o 16ª colocado com apenas seis pontos, e precisava vencer em casa para escapar da degola. O momento era de pressão da torcida tricolor, de baixo de vaias, Ganso abriu o placar no Maracanã depois de um erro de passe na intermediária de defesa do Atlético-MG. O camisa 10 ajeitou e soltou uma bomba de esquerda no ângulo.

O Flu foi com a vantagem no placar para vo intervalo apesar de uma atuação não convincente. O Atlético criou mais chances, enquanto os donos da casa não conseguiam arrumar espaços e acertar passes simples.

Na segunda etapa, o Dragão chegou ao empate aos 25 mintuos com Shaylon. A torcida começou a ficar impaciente e o então técnico Fernando Diniz começou a ouvir poucas e boas da arquibancada. Mas o pior ainda estava por vir.

O gol da virada do Atlético-GO veio aos 49 do segundo tempo para criar um verdadeiro caos no Maracanã. Shaylon lançou para Zuleta, que ganhou a disputa no alto com Marlon. O meia passou para Max, que ficou cara a cara com Fábio e bateu rasteiro. O goleiro espalmou e, na sobra, Zuleta cravou. Fim de jogo.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, reclama com a arbitragem durante partida contra o Atlético-GO no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O zagueiro Felipe Melo, titular na partida, se irritou com a comemoração e empurrou o assessor de imprensa dos rubro-negros. No mesmo momento, a comissão técnica e jogadores saíram em defesa do funcionário e uma confusão generalizada se estabeleceu no Maracanã. Policiais precisaram intervir para conter discussão e trocas de empurrões. Felipe Melo foi expulso.

O zagueiro foi denunciado pelo STJD no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente), que acarreta em gancho de um a três jogos, mas a punição foi de um jogo.

Com a derrota, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento e assumiu a vice-lanterna. O técnico Fernando Diniz perdeu os dois jogos seguidos, para Cruzeiro e Flamengo, e não resistiu à pressão.

Agora, com Mano Menezes, o Fluminense conta com novidades do elenco e viveu momento de recuperação no campeonato, mas perdeu as duas últimas partidas e precisa voltar a vence para escapar do Z4.