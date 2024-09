Fluminense não vence o Atlético-GO há quatro anos (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Publicada em 28/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Após eliminação na Libertadores, o Fluminense visita o Atlético-GO, domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Acioly, em Goiânia, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Dragão é pedra no sapato Tricolor há quatro anos. Porém, desta vez, o time carioca conta com o bom retrospecto de Mano Menezes para acabar com a freguesia contra o adversário.

A partida entre as duas equipes marca a luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2024. O Fluminense está na 18º posição, com 27 pontos, enquanto o Atlético-GO é o lanterna, com 18 pontos.

No histórico do confronto, o Atlético-GO tem vantagem contra o Fluminense. São 19 jogos disputados, com sete vitórias do Tricolor, quatro empates e oito vitórias do Dragão. Fora de casa, a última vitória dos cariocas foi em 2012, por 4 a 1.

Além das vitórias do Atlético pelo Brasileirão, o rubro-negro goiano eliminou o Fluminense da Copa do Brasil em 2020, na quarta fase da competição. Após a vitória tricolor no Maracanã por 1 a 0, o Dragão venceu por 3 a 1, no Serra Dourada.

Desde a última vitória, são sete jogos disputados, com seis vitórias rubro-negras e um empate. Antes disso, o Fluminense tinha vantagem confortável no confronto, com sete vitórias, três empates e duas derrotas. No total, o Tricolor tem um gol a mais contra o adversário: 24 a 23.

No primeiro turno do campeonato deste ano, o Atlético-GO venceu de virada por 2 a 1 no Maracanã, com gol marcado nos acréscimos por Mateo Zuleta.

Trunfo de Mano Menezes

Diferentemente do Fluminense, o atual treinador da equipe tem histórico positivo contra o Atlético-GO. Ao longo da carreira, Mano Menezes enfrentou a equipe rubro-negra goiana em seis oportunidades, no comando de quatro equipes diferentes, e venceu em três oportunidades, empatou em uma e perdeu apenas duas vezes.