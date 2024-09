Estádio Maracanã. (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:57 • Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira (27), os presidentes de Flamengo e Fluminense compareceram ao Maracanã para o evento de assinatura da concessão. Rodolfo Landim, do Rubro-Negro, e Mário Bittencourt, do Tricolor, assinaram o contrato de exploração do estádio pelos próximos 20 anos.

Depois de cerca de oito meses da abertura do edital, o Governo do Estado do Rio de Janeiro encerrou os trâmites e concedeu a concessão à dupla Fla-Flu. A outorga mínima anual para exploração e operação por 20 anos do equipamento público é de R$ 6.1 milhões anuais. Dupla já administra estádio por cinco anos através de concessões temporárias concedidas pelo Governo.

- Esse é um dia muito importante para o Fluminense e, com certeza, para o Flamengo. Venho dizer que nós estamos muito felizes de poder ter o Maracanã pelos próximos 20 anos, ao lado do nosso clube coirmão, ao lado de um clube que é nosso adversário no campo, mas que nos últimos cinco anos se tornou um grande parceiro fora dele. A gente tem uma relação muito boa, muito bacana e de muito respeito e amizade e conseguimos com sucesso de ganhar essa concessão. Nós respeitamos todos os processos, sejam eles jurídicos ou administrativos, e ficamos muito felizes - disse o presidente do Fluminense.

Em seguida, Rodolfo Landim completou a frase pelo Flamengo. O mandatário estava presente no Uruguai para a partida contra o Peñarol, pela Libertadores, e foi direto para o evento logo após a eliminação.

- Como o Mário falou, é um dia de grande alegria. Eu acho que é o coroamento de um esforço que vem sendo feito há cinco anos. Eu me lembro que quando assumimos a presidência do Flamengo, a gente foi ao Governo do Estado porque a gente precisava aqui do Maracanã. O Maracanã tinha uma série de problema naquela época, até mesmo de manutenção. E esse é o Maracanã, o estádio símbolo do futebol do mundo inteiro. A nossa ideia foi acolhida em abril de 2019, e Flamengo e Fluminense começaram a administrar o Maracanã. Foi um processo de aprendizado muito longo e uma parceria com o Fluminense, que eu diria que é praticamente perfeita. Nós somos grandes adversários do campo, mas aqui no Maracanã nós somos grandes parceiros.

A dupla Fla-Flu compartilha a gestão do Maracanã através de Termo de Permissão de Uso desde abril de 2019. A empresa tem a seguinte participação econômica entre os sócios: 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense. Isso significa que receitas, lucro, perdas e demais obrigações manterão essa divisão.