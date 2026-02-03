Matheus Reis terá multa de R$ 494 milhões no Fluminense

Matheus Reis assina renovação contratual com Fluminense nesta quarta-feira (4). O novo vínculo será de quatro anos e inclui multa rescisória de 80 milhões de euros (cerca de R$ 494 milhões na cotação atual).

O atacante tinha contrato anterior com o Fluminense até março de 2028, mas o documento foi assinado quando Matheus ainda era menor de idade. A interpretação da FIFA, porém, é de que esse acordo teria vigência apenas até maio de 2026. O atacante completou 18 anos em abril de 2025. A renovação após a maioridade tem como um dos objetivos adequar o contrato às normas do Regulamento sobre o Status e a Transferência de Jogadores da FIFA, garantindo segurança jurídica às partes.

O Tricolor busca ainda proteger uma das joias mais valiosas dos últimos anos no clube. Matheus Reis é alvo de clubes europeus desde os tempos de sub-17. O Fluminense chegou a ser procurado pelo Newcastle em 2024 por conta do atacante.

Integrante "Esquadrilha 07", Matheus Reis rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em um treinamento com o elenco profissional, em novembro de 2024, o que interrompeu sua sequência de evolução.

A recuperação foi longa. Matheus voltou a realizar atividades no gramado em julho de 2025 e só deixou definitivamente o processo de transição em setembro, quando recebeu liberação total do departamento médico para treinar sem limitações. Desde então, o clube acompanha de perto sua retomada física e técnica.

Matheus Reis em campo pelo Fluminense contra o Madureira (Foto: Mailson Santana/FFC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense visita o Bahia na Arena Fonte Nova na segunda quinta-feira (5). O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

