Após a vitória do Fluminense sobre o Botafogo, Fábio falou com a imprensa na zona mista e comentou sobre a dificuldade com a grama do Nilton Santos. O estádio do Alvinegro tem gramado sintético. O goleiro falou também sobre a mudança das bolas de campeonato para campeonato.

— A mudança de direção, principalmente no gramado sintético, exige um esforço maior, porque a grama não cede. No gramado natural, mesmo mudando de direção com muita força, o campo acaba cedendo um pouco. Isso precisa ser ressaltado. Para os goleiros, é sempre complicado. Todo ano a bola do campeonato muda, geralmente fica mais rápida, e no sintético a velocidade é ainda maior, porque o campo está sempre molhado. A gente precisa treinar em um grau alto de dificuldade, mas o treinamento nunca reproduz exatamente o que acontece no jogo, porque lá você tem o adversário. Então é preciso se adaptar dentro da partida — disse Fábio, que ainda apontou uma questão sobre variedade de bolas:

— A bola é diferente em cada competição. Estamos jogando o Campeonato Carioca, depois vem o Campeonato Brasileiro e, em seguida, a Libertadores. A equipe precisa estar preparada para se adaptar, independentemente do gramado, e ser consistente tanto no sintético quanto na grama natural, jogando em casa ou fora. É isso que o campeonato exige.

Fluminense vence o Botafogo

O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (1º), no Nilton Santos, e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca. Já no segundo tempo, John Kennedy fez o único gol da partida, que precisou ser paralisada aos nova minutos por conta de um temporal que atingiu o Rio de Janeiro.

O que vem por aí?

O Fluminense visita o Bahia na Arena Fonte Nova na segunda quinta-feira (5). O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

