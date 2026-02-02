Torcida do Botafogo manda recado a Anselmi após derrota para o Fluminense

O Botafogo perdeu para o Fluminense por 1 a 0, na noite deste domingo (1º), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Depois do duelo, que foi marcado por uma forte chuva, torcedores do Glorioso mandaram um recado ao técnico Martin Anselmi.

continua após a publicidade

A partida no Estádio Nilton Santos começou com equipes diferentes do que os torcedores de Botafogo e Fluminense estão acostumados a ver. O Glorioso foi com time praticamente reserva, e o Tricolor optou por uma mescla com alguns titulares. Jhon Kennedy marcou o gol da vitória no segundo tempo do clássico.

➡️Torcedores do Flamengo avaliam reestreia de Paquetá: 'Ficou claro'

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo alertaram Martin Anselmi sobre algumas improvisações que o treinador argentino vem fazendo. Apesar da derrota, o saldo do trabalho é considerado positivo pela maioria dos botafoguenses. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Palmeiras apontam pior em derrota no Paulistão: 'Não dá'

Fluminense venceu o Botafogo pelo campeonato Carioca 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/Gazeta Press)

Veja mensagens sobre o técnico argentino

Como foi o jogo entre Botafogo e Fluminense

Sob forte chuva, Botafogo e Fluminense apresentaram um futebol fraco no primeiro tempo, com muitos erros de ambos os lados. Logo no primeiro minuto, antes da paralisação, Kadir assustou de fora da área. Do outro lado, a melhor chance do Tricolor veio aos 30 minutos, com Guga batendo de longe e obrigando Léo Link a defender.

A chuva deu trégua na volta do intervalo, mas o mau futebol não tanto. Os dois times apresentaram dificuldades para criar e seguiram com erros constantes individuais. O Fluminense, contudo, começou a assustar o Botafogo aos 16', com Canobbio recebendo dentro da área e finalizando para defesa de Linck. No minuto seguinte, foi a vez de Santi Moreno ter boa chance e bater para fora após limpar a marcação próximo ao gol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Botafogo e no Fluminense! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com as investidas do Tricolor, Léo Linck passou a ser protagonista. Savarino quase fez valer a lei do ex aos 22', mas parou no goleiro alvinegro. Logo no lance seguinte, porém, saiu o gol dos visitantes: Lucho Acosta acionou John Kennedy na área, e o atacante não desperdiçou a chance de abrir o placar no Nilton Santos em Botafogo x Fluminense.

Atrás do placar, o Botafogo passou a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas sem efetividade para superar a linha defensiva do Fluminense. Os visitantes ainda quase chegaram ao segundo gol no minuto final, com Lucho parando mais uma vez em Léo Link; no rebote, Savarino isolou. O Alvinegro levou perigo em cobrança de falta de Alex Telles no último lance, mas a bola foi por cima. Assim, vitória do Fluminense contra o Botafogo.