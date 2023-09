Na fase de grupos, o Time de Guerreiros faturou US$ 3 milhões (R$ 14,6 milhões) pela participação e mais US$ 300 mil (R$ 1,46 milhão) por cada uma das três vitórias. A ida às oitavas de final rendeu US$ 1,25 milhão (R$ 6,1 milhões) aos cofres da equipe, enquanto por avançar para as quartas, o Tricolor conquistou US$ 1,7 milhão (R$ 8,3 milhões).