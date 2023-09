- Eu considero o Lima um dos grandes acertos do Fluminense, uma das melhores contratações. Principalmente nos momentos mais difíceis, ele jogou de tudo. Tem minha confiança, tem um jeito de jogar que casa muito bem com o que penso de futebol. A crítica do torcedor temos que saber assimilar. O Lima soube assimilar e procurar responder nos treinamentos e nos jogos. Lima está de parabéns pelo que tem feito pelo Fluminense e contribuiu com a entrada dele para o sucesso do jogo de hoje.