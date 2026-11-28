O técnico Marcão celebrou as renovações contratuais de Thiago Silva, Germán Cano e Wesley Natã com o Fluminense. Os novos vínculos foram anunciados pelo clube na noite desta sexta-feira (27), no Maracanã. Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador destacou a importância da permanência dos três jogadores para a próxima temporada.

— Estou muito feliz com as renovações do Thiago, do Cano e do Wesley. São jogadores valorosos que vão nos ajudar muito durante a próxima temporada — afirmou Marcão.

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➡️ Fluminense anuncia renovação de Thiago Silva até o fim de 2027

Marcão exalta permanência de Thiago Silva

A renovação de Thiago Silva recebeu atenção especial do treinador. Aos 42 anos, o zagueiro estendeu seu contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2027. Marcão destacou a paixão do defensor pelo futebol e o comprometimento demonstrado pelo ídolo no dia a dia.

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— Um jogador grandioso, que não podia parar por aqui, por tudo que ele está fazendo, tudo que ele está entregando. Ele está vivendo a paixão ainda. Ele está apaixonado ainda pelo futebol, e isso faz com que ele queira mais um pouquinho, vibrando, lutando, querendo resultado, buscando o melhor da sua equipe. A gente vai ter mais uma temporada do Thiago Silva brilhando dentro de campo e nos ajudando — declarou.

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Tricolor garante permanência de Cano e Wesley Natã

Com contrato inicialmente válido até dezembro deste ano, Germán Cano acertou sua permanência nas Laranjeiras até a metade de 2027, quando se despedirá do clube. O atacante argentino aceitou uma redução salarial para seguir no Fluminense por mais seis meses.

Já Wesley Natã, de apenas 18 anos, teve seu vínculo estendido até 2030. Cria de Xerém, o atacante faz parte da nova geração de jogadores formados nas categorias de base do Tricolor.

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