Hulk vive seu pior momento desde que chegou ao Fluminense. O atacante de 40 anos, contratado para ser uma das principais referências ofensivas da equipe, passou de protagonista a alvo constante de vaias no Maracanã.

A derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, nesta sexta-feira (27), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, expôs novamente a fase do camisa 7, que perdeu a condição de titular e chegou a 11 partidas consecutivas sem marcar.

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A pressão das arquibancadas atingiu um nível em que praticamente qualquer erro do jogador provoca uma reação imediata. Contra o Cruzeiro, Hulk entrou aos 33 minutos do segundo tempo, no lugar de Martinelli, e encontrou um Maracanã impaciente. Em pouco mais de 15 minutos, desperdiçou oportunidades, ouviu vaias e voltou a deixar o campo sem conseguir mudar o resultado.

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O lance mais emblemático aconteceu aos 41 minutos. Após um lançamento de Riquelme, Hulk apareceu livre na área, aproveitando uma falha na defesa cruzeirense. O atacante, entretanto, perdeu a referência do gol e finalizou de maneira completamente desajeitada, mandando a bola para fora. A jogada provocou uma reação de incredulidade e revolta nas arquibancadas.

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O camisa 7 ainda teve uma oportunidade de se redimir nos acréscimos. Após cruzamento de Kevin Serna e desvio de Thiago Silva, finalizou com força, mas parou em uma defesa espetacular do goleiro Otávio.

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A situação chegou ao ponto de um torcedor arremessar um copo em direção ao jogador. O episódio ultrapassou os limites da cobrança esportiva e foi citado pelo próprio Hulk na saída de campo. O atacante afirmou que nunca havia presenciado uma situação semelhante em seus 23 anos de carreira profissional.

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Hulk já viveu fase de protagonismo no Fluminense

Depois de enfrentar dificuldades de adaptação e receber vaias no início de sua passagem, Hulk encontrou uma sequência de boas atuações e chegou a se tornar uma das principais referências ofensivas do Fluminense.

Em setembro, após 13 partidas pelo clube, acumulava cinco gols e três assistências. Seis desses jogos aconteceram com Marcão, período em que participou diretamente de seis gols, com quatro bolas na rede e duas assistências.

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A sequência incluiu atuações decisivas na Libertadores, como a vitória por 2 a 0 sobre o Platense, na qual deu uma assistência e marcou um gol. O melhor momento individual aconteceu em 20 de setembro, quando balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena.

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Aquela partida, entretanto, marcou também o início de uma longa espera. Hulk não voltou a marcar desde então. São 68 dias sem gols, período que inclui a eliminação do Fluminense na semifinal da Libertadores e a reta final do Campeonato Brasileiro.

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O atacante soma sete gols e sete assistências em partidas oficiais pelo Tricolor. Considerando também um amistoso, são oito gols em 27 jogos desde sua chegada, em maio. Os números gerais não são ruins, especialmente diante da idade do jogador, mas escondem uma queda acentuada de produção nos últimos dois meses.

Jejum e atuações ruins custaram vaga de titular

A perda de espaço foi consequência de um processo gradual. Mesmo sem marcar, Hulk continuou recebendo oportunidades de Marcão durante boa parte da reta final do Brasileirão. Nos dez jogos anteriores ao confronto com o Cruzeiro, começou oito como titular, mas contribuiu com apenas duas assistências.

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O atacante passou a acumular decisões equivocadas, erros de execução e dificuldades para dar continuidade às jogadas ofensivas. A capacidade de definição que marcou sua carreira deixou de aparecer com a mesma frequência.

Contra o Mirassol, no último domingo (22), a insatisfação da torcida do Fluminense já havia ficado evidente. Hulk irritou os tricolores ao permanecer caído em uma jogada enquanto o time mantinha a posse e, posteriormente, desperdiçou um ataque ao tentar um cruzamento de letra. Foi substituído por Rodrigo Castillo aos 20 minutos do segundo tempo, sob fortes vaias.

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O desempenho de Castillo, que passou a oferecer maior presença na área e aproveitou as oportunidades recebidas, aumentou a concorrência no comando do ataque. Diante do Cruzeiro, Marcão promoveu a mudança: o argentino começou como titular e Hulk ficou no banco de reservas do Fluminense.

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A crise técnica também passou a comprometer a relação entre Hulk e os torcedores. Na saída do Maracanã, o atacante reclamou da hostilidade e afirmou que a desconfiança das arquibancadas interfere na confiança de qualquer jogador.

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O atacante recebeu oportunidades para se firmar, teve uma sequência positiva e posteriormente deixou de apresentar o mesmo nível. A ausência prolongada de gols e as falhas em momentos decisivos ajudam a explicar a insatisfação de parte da torcida, embora não justifiquem atitudes como o arremesso de objetos.

Com contrato até dezembro de 2027, Hulk chega ao fim da primeira temporada pelo Fluminense diante de uma situação bastante diferente daquela que parecia desenhada em setembro. Antes decisivo e consolidado entre os titulares, agora precisa recuperar rendimento, espaço e confiança.