Fábio e Samuel Xavier completam 200 jogos pelo Fluminense

Ao entrarem em campo pelo primeiro jogo da final do Carioca, diante do Flamengo, Fábio e Samuel Xavier completaram 200 jogos pelo Fluminense. O goleiro foi titular, enquanto o lateral entrou no decorrer da partida no lugar de Guga.

A bola rolou na noite de quarta feira (12), no Maracanã, e terminou em vitória do rubor-negro por 2 a 1. Wesley e Juninho marcaram para o Flamengo e Keno diminui para o Flu na reta final. O jogo de volta será no domingo (16), às 16h, no mesmo local.

Números e trajetória no Fluminense

Samuel Xavier

Samuel Xavier pelo Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O lateral direito foi contratado em 2021 após boa temporada no Ceará. Em 2020, pelo Vozão, foi titular absoluto e conquistou a Copa do Nordeste. Quando assinou com o Fluminense, brigou por posição com Calegari sob o comando de Roger Machado, sendo a primeira contratação do clube naquela temporada.

Segundo dados do Sofascore, em seu primeiro ano Samuel Xavier somou 43 jogos e um assistência, números que cresceram em 2022, com 51 jogos, três assistências e dois gols. Foi em 2023 que viveu sua melhor fase pelo clube, marcada pela conquista da Libertadores com gols decisivos nas quartas de final contra o Argentino Juniors. Foram 54 jogos, quatro gols e três assistências. Em 2024, foram 41 jogos e três assistências.

No final do ano passado, o Fluminense acertou a renovação de contrato com o Samuel. O vínculo ia até dezembro de 2025 e foi ampliado por mais um ano.

Fábio

Fabio pelo Fluminense. (Foto: William Anacleto/FFC)

Após 17 temporadas de idolatria no Cruzeiro, o goleiro foi dispensado em 2022 pela gestão de Ronaldo Fenômeno, que decidiu não renovar seu contrato. Assim, aos 41 anos, chegou ao Fluminense para se tornar titular absoluto na segunda passagem de Fernando Diniz.

Naquele ano fez 61 partidas, sendo 25 sem sofrer gols. Depois, em 2023, foi peça fundamental do título da Libertadores, fazendo defesas cruciais para a continuidade da campanha tricolor rumo à Gloria Eterna.

Em 2024, na luta contra o rebaixamento por um início ruim no Brasileirão, Fábio reforçou a idolatria com defesas difíceis em um momento crítico do clube, sendo um dos poucos com boas atuações no ano. Aos 43 anos, jogou 37 jogos e tornou-se o goleiro mais velho a disputar a competição.

Entre os maiores campeões da história

Além da marca expressiva, os atletas podem entrar também para a lista de maiores campeões da história do clube se conquistarem o Carioca, que seria o sétimo título. Pelo Fluminense, venceram o estadual e a Taça Guanabara em 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Caso vençam o Carioca de 2025, se igualam a grandes nomes da história tricolor com o a mesma quantidade de títulos. Na mesma prateleira estão Gum, Fred, Castilho, Branco, Wanderley Alves, Marco Antônio e Ricardo Gomes.